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В Туле и Новомосковске стартовала «Лыжня России»

В Туле и Новомосковске стартовала «Лыжня России»

Самому юному участнику мероприятия - 2 года 3 месяца.

Тульская область присоединилась к XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

В нашем регионе гонка проходит в Туле и Новомосковске. Участие в гонке принимает около 4000 человек. Самому младшему участнику - 2 года 3 месяца. 

Каждый зарегистрированный участник соревнований получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России».

Большой репортаж с мероприятия читайте позже на нашем сайте. 

 

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:13 0
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