В Туле и Новомосковске стартовала «Лыжня России»
Самому юному участнику мероприятия - 2 года 3 месяца.
Тульская область присоединилась к XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».
В нашем регионе гонка проходит в Туле и Новомосковске. Участие в гонке принимает около 4000 человек. Самому младшему участнику - 2 года 3 месяца.
Каждый зарегистрированный участник соревнований получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России».
Большой репортаж с мероприятия читайте позже на нашем сайте.
Другие статьи по темам