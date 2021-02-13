В Туле и Новомосковске стартовала «Лыжня России»

Самому юному участнику мероприятия - 2 года 3 месяца.

Тульская область присоединилась к XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».

В нашем регионе гонка проходит в Туле и Новомосковске. Участие в гонке принимает около 4000 человек. Самому младшему участнику - 2 года 3 месяца.

Каждый зарегистрированный участник соревнований получит стартовый номер и шапочку «Лыжня России».

Большой репортаж с мероприятия читайте позже на нашем сайте.