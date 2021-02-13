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Деревенский житель украл из тульского магазина дорогой алкоголь

Деревенский житель украл из тульского магазина дорогой алкоголь

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судьба украденной бутылки - неизвестна.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратился сотрудник сетевого магазина. Он сообщил, что некий злоумышленник украл бутылку дорогостоящего виски. Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и установили приметы предполагаемого воришки.
 
Задержанным оказался безработный ранее судимый житель деревни Ильинка Чернского района. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:14 +6
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