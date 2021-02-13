Деревенский житель украл из тульского магазина дорогой алкоголь

Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судьба украденной бутылки - неизвестна.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратился сотрудник сетевого магазина. Он сообщил, что некий злоумышленник украл бутылку дорогостоящего виски. Полицейские внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и установили приметы предполагаемого воришки.

Задержанным оказался безработный ранее судимый житель деревни Ильинка Чернского района. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.