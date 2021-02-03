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Анри Хагуш перешел в тренерский штаб «Арсенала»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Анри Хагуш перешел в тренерский штаб «Арсенала»

Должность тренера футболисту предложил президент клуба Гурам Аджоев.

Защитник Анри Хагуш выступает в составе оружейников с 2015 года. На его счету более 100 официальных матчей в красно-желтой футболке.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», Хагуш войдет в тренерский штаб основной команды.

 

 

Президент клуба Гурам Аджоев:

Гурам Аджоев

- На сборе мы обсудили дальнейшую футбольную карьеру Анри в «Арсенале». Я предложил ему на выбор остаться в команде в качестве игрока или попробовать себя на тренерском поприще. Он выбрал второй вариант. Хагуш в команде уже 7 лет, сделал для клуба очень много и обладает бесценным опытом, которым может поделиться с ребятами. «Арсенал» — это большая семья, где своих не бросают. Уверен, из Анри в будущем может получиться сильный тренер, для этого у него все есть, нужно только учиться и работать.

Анри Хагуш заявил, что приложит все усилия, чтобы помочь команде в качестве тренера.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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