Анри Хагуш перешел в тренерский штаб «Арсенала»

- На сборе мы обсудили дальнейшую футбольную карьеру Анри в «Арсенале». Я предложил ему на выбор остаться в команде в качестве игрока или попробовать себя на тренерском поприще. Он выбрал второй вариант. Хагуш в команде уже 7 лет, сделал для клуба очень много и обладает бесценным опытом, которым может поделиться с ребятами. «Арсенал» — это большая семья, где своих не бросают. Уверен, из Анри в будущем может получиться сильный тренер, для этого у него все есть, нужно только учиться и работать.