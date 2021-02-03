Туляк придумал, как сделать расписание общественного транспорта удобным

Туляк надеется, что его идея изменения расписания 18-го автобуса будет поддержана и жители смогут с комфортом ездить по городу.

Профильные ведомства обещали подумать. Однако подчеркивается: автобус – не такси, чтобы не ждать, надо приходить на остановку к его прибытию по расписанию.

Мы писали об этом в «Слободе» №3 от 20 января в статье «Что происходит с общественным транспортом Тулы?». Многие жители недовольны новым расписанием и открыто это высказывают в комментариях на сайте Myslo.ru и в социальных сетях.

Некоторые придерживаются правила: «критикуешь – предлагай» и в блогах интернет-портала «Слободы» публикуют свое видение решения проблемы. Так, пользователь с ником Vasya1234 детально изучил расписание транспорта и нашел, на его взгляд, ту самую причину, по которой многие недовольны работой автобусов №18. Выход из сложившейся ситуации есть!

Напомним, с января на этот маршрут вернулся муниципальный перевозчик – «Тулгорэлектротранс», вместо 27 небольших ПАЗиков, которые весь прошлый год резво развозили по городу пассажиров, выставил по 11 единиц ЛиАЗ-4292 и ЛиАЗ-5292.

Тут нет никакой самодеятельности – всё в строгом соответствии с условиями конкурсной документации, которую разработало управление транспорта и дорожного хозяйства Тулы.

Но тулякам всё равно, коммерческий перевозчик работает на маршруте или муниципальный, хватает ли ему водителей и транспорта, важно одно – чтобы транспорт не приходилось долго ждать и чтобы он не нарушал установленное расписание. Но после смены перевозчика здесь появились проблемы.

Из-за сокращения единиц транспорта с 27 до 22 было составлено новое расписание, которое многих не устроило. После многочисленных обращений жителей с просьбой пересмотреть график движения было введено новое понятие – «сокращенный маршрут». Автобусы, катающиеся по укороченному маршруту, изменили транспортное обслуживание только в центре Тулы. Жителям же крайних точек города приходится либо передвигаться с пересадками, либо еще дольше ждать автобус, обслуживающий полноценный маршрут. Зимой при минусовых температурах и неблагоприятной эпидемиологической обстановке такие эксперименты кажутся очень странными.

«Почему же расписание плохое?» – спросите вы. А потому, что в нем присутствуют так называемые провалы. Приведу пример: от ост. «Ул. Ген. Маргелова» автобус по полному маршруту должен был отходить в 18.25, а следующий – только в 19.00. Ничего себе – интервал целых 35 минут практически в час пик на самом загруженном маршруте! Нонсенс. Такая же ситуация была и в обратном направлении. И людям, оказавшимся в это время на остановке, остается лишь уповать на маршрутку, – написал Vasya1234 в своем блоге на сайте Myslo.ru. – Теперь хотелось бы объявить радостную новость: с 1 февраля на 18-й маршрут выходят дополнительно три единицы техники – выпуск на маршрут составит 25 в рабочие дни и 18 – в выходные. Я было подумал, что ситуация наконец-то выправится, но когда увидел новое расписание, вся моя радость потихоньку сошла на нет. Всё дело в том, что обозначенная выше проблема никуда не делась, «провалы» присутствуют и в новом расписании. Так, например, от ост. «Ул. Ген. Маргелова» автобус по полному маршруту должен будет отправляться в 18.11, 18.29, 18.59. И снова практически в самый пик – разрыв в полчаса. От «Технопарка» до «Ул. Ген. Маргелова» автобусы должны будут отправляться в 18.31, 18.55. Здесь разрыв поменьше, но он все-таки есть. Для верности информации стоит добавить, что от остановки «Ул. Ген. Маргелова» есть рейсы в 18.23, 18.35, 18.47, но они должны следовать только лишь до «Площадки», а дальше добирайся как знаешь. Именно на наличие таких коротких рейсов я хотел бы и обратить ваше внимание. Причина их довольно очевидна – у водителя заканчивается рабочее время, поэтому он должен ехать по сокращенному маршруту. Короткие рейсы имеют право на жизнь, но я считаю, что их неправильно организовывать в самое пиковое время».

Пользователь Vasya1234 разработал альтернативное расписание (полная версия опубликована в его блоге). По мнению туляка, в результате таких изменений интервал движения по плану не будет превышать 12 минут, что значительно меньше 30, заложенных в действующем расписании. «Если удастся организовать стабильное движение по предложенному расписанию, то оно поможет несколько увеличить пассажиропоток на маршруте, при этом перепробег и увеличение рабочего времени водителя будут незначительны (не более 5%). Из минусов данного предложения хочется отметить то, что с утра исчезнет несколько коротких рейсов. Но так как пассажиропоток на них мал (по моим наблюдениям), это не должно привести к новым трудностям».



Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин прокомментировал предложение читателя:

Алексей Марушкин – Тулгорэлектротранс работает согласно расписанию, которое указано в нашем контракте. Сами вносить изменения в него мы не можем. Однако в связи с обращениями граждан мы будем думать вместе с заказчиком наших услуг, как можно скорректировать расписание. В целом же общественный транспорт – это не личный автомобиль или такси. Он ездит по утвержденному расписанию, которое, как ни старайся, не может быть удобно абсолютно всем. Чтобы не мерзнуть на остановке, надо просто приходить на нее ко времени прибытия транспорта, согласно расписанию, и учитывать интервалы движения при планировании своего пути.