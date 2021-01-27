Пострадавшие от пандемии COVID-19 предприниматели получат налоговые льготы
Их освободят от некоторых видов имущественных налогов за 2-й квартал минувшего года.
Некоторые категории индивидуальных предпринимателей частично освобождены от уплаты имущественных налогов. Льготы предоставлены налогоплательщикам, работающим в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Им не придется платить транспортные, земельные и имущественные налоги за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Как уточняет пресс-служба УФНС России по Тульской области, это нововведение касается:
- транспортного налога – в отношении транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности, за исключением маломерных судов,
- земельного налога – в отношении земельных участков, за исключением участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и жилищного строительства,
- налога на имущество физических лиц – в отношении объектов капитального строительства, используемых в предпринимательской деятельности, за исключением жилых помещений, хозпостроек, гаражей и парковочных мест.
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