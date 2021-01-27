Пострадавшие от пандемии COVID-19 предприниматели получат налоговые льготы

Их освободят от некоторых видов имущественных налогов за 2-й квартал минувшего года.

Некоторые категории индивидуальных предпринимателей частично освобождены от уплаты имущественных налогов. Льготы предоставлены налогоплательщикам, работающим в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Им не придется платить транспортные, земельные и имущественные налоги за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Как уточняет пресс-служба УФНС России по Тульской области, это нововведение касается: