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Пострадавшие от пандемии COVID-19 предприниматели получат налоговые льготы

Пострадавшие от пандемии COVID-19 предприниматели получат налоговые льготы

Их освободят от некоторых видов имущественных налогов за 2-й квартал минувшего года.

Некоторые категории индивидуальных предпринимателей частично освобождены от уплаты имущественных налогов. Льготы предоставлены налогоплательщикам, работающим в сферах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Им не придется платить транспортные, земельные и имущественные налоги за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Как уточняет пресс-служба УФНС России по Тульской области, это нововведение касается:

  • транспортного налога – в отношении транспортных средств, используемых в предпринимательской деятельности, за исключением маломерных судов,
  • земельного налога – в отношении земельных участков, за исключением участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и жилищного строительства,
  • налога на имущество физических лиц – в отношении объектов капитального строительства, используемых в предпринимательской деятельности, за исключением жилых помещений, хозпостроек, гаражей и парковочных мест.
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сегодня, в 08:30 −1
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