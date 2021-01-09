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Тульские легкоатлеты привезли медали с всероссийских соревнований

Тульские легкоатлеты привезли медали с всероссийских соревнований

Екатерина Реньжина и Александр Ефимов стали победителями «Рождественских стартов» в Екатеринбурге.

7 января 2021 года в Екатеринбурге в 30-й раз состоялись всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Рождественские старты».

Екатерина Реньжина стала победительницей соревнований в беге на 300 метров.

Александр Ефимов завоевал бронзовую медаль в беге на 60 метров и стал первым в беге на 300 метров с новым рекордом соревнований.

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