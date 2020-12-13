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В Туле состоялся «Матч звезд» Студенческой хоккейной лиги: фоторепортаж

В Туле состоялся «Матч звезд» Студенческой хоккейной лиги: фоторепортаж

Традиционный матч с участием сильнейших игроков студенческих хоккейных команд страны проводится в пятый раз.

В Туле такой матч прошел впервые.

Перед игрой спортсменов поприветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев: 
 
- Наш регион известен на всю страну и за ее пределами как оружейная столица, как родина многих культурных и гастрономических брендов. Но у нас есть и сильные спортивные традиции. Несколько лет назад мы начали писать современную историю хоккея, тульского хоккея. В Тульской области большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. И огромную поддержку в этой работе оказывает губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, - подчеркнул Андрей Журавлев.
 
Команда «Звезды будущего», сформированная из игроков 11 команд нынешнего чемпионата Студенческой хоккейной лиги встретилась с командой «Звезды прошлого», в которой играют хоккеисты 1989-1996 годов рождения из 8 команд.
 
Итоговый счет матча 13 : 12 в пользу «Звезд будущего».
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Хоккей матч звезд 2020, Фото: 47
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 48
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 49
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 50
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 51
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 52
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 53
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 54
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 55
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 56
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 57
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 58
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 59
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 60
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 61
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 62
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 63
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 64
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 65
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 66
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 67
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 68
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 69
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 70
Хоккей матч звезд 2020, Фото: 71
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Хоккей матч звезд 2020, Фото: 76
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Хоккей матч звезд 2020, Фото: 84
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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