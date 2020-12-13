В Туле состоялся «Матч звезд» Студенческой хоккейной лиги: фоторепортаж

В Туле такой матч прошел впервые.

Перед игрой спортсменов поприветствовал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев:

- Наш регион известен на всю страну и за ее пределами как оружейная столица, как родина многих культурных и гастрономических брендов. Но у нас есть и сильные спортивные традиции. Несколько лет назад мы начали писать современную историю хоккея, тульского хоккея. В Тульской области большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. И огромную поддержку в этой работе оказывает губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, - подчеркнул Андрей Журавлев.

Команда «Звезды будущего», сформированная из игроков 11 команд нынешнего чемпионата Студенческой хоккейной лиги встретилась с командой «Звезды прошлого», в которой играют хоккеисты 1989-1996 годов рождения из 8 команд.

Итоговый счет матча 13 : 12 в пользу «Звезд будущего».