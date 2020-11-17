В Туле на территории Центрального стадиона появится футбольное поле с подогревом

Завтра, 18 ноября, в Туле на территории Центрального стадиона откроют футбольное поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи мест. Оно будет предназначено для академии «Арсенала».

– Комиссия РФС, которая принимала этот объект, была в шоке в хорошем смысле слова. В России мало где есть такие условия у академий футбольных клубов. Рядом с этой ареной уложено еще одно тренировочное поле размером 60 на 40 метров, — заявил в интервью Sports24 президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.