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В Туле на территории Центрального стадиона появится футбольное поле с подогревом

В Туле на территории Центрального стадиона появится футбольное поле с подогревом

Об этом заявил президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

Завтра, 18 ноября, в Туле на территории Центрального стадиона откроют футбольное поле с подогревом и трибунами на полторы тысячи мест. Оно будет предназначено для академии «Арсенала».

– Комиссия РФС, которая принимала этот объект, была в шоке в хорошем смысле слова. В России мало где есть такие условия у академий футбольных клубов. Рядом с этой ареной уложено еще одно тренировочное поле размером 60 на 40 метров, — заявил в интервью Sports24 президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев.

Сюжет: Арсенал
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