Сигареты, носки, газировка: в Заречье рецидивист ограбил супермаркет

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» обратилась директор продовольственного супермаркета, расположенного по улице Пузакова. Женщина сообщила, что из торгового зала магазина мужчина открыто похитил прохладительный напиток, сигареты и носки.

Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитителя – им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.

Он был задержан и доставлен в дежурную часть. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания, похищенные товары изъяты.