Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Воловском районе

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Вчера, 28 сентября, в поселке Садовый в одном из домов произошел пожар.

В результате ЧП погиб 45-летний мужчина и сгорели три квартиры.

По данному факту СУ СКР по региону проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожаротехническая экспертиза.

По предварительной информации причиной пожара могла стать неосторожность при курении.