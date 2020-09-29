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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Воловском районе
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Воловском районе

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Вчера, 28 сентября, в поселке Садовый в одном из домов произошел пожар.

В результате ЧП погиб 45-летний мужчина и сгорели три квартиры.

По данному факту СУ СКР по региону проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожаротехническая экспертиза. 
 

По предварительной информации причиной пожара могла стать неосторожность при курении. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:40 0
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