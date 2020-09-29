Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Воловском районе
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
Вчера, 28 сентября, в поселке Садовый в одном из домов произошел пожар.
В результате ЧП погиб 45-летний мужчина и сгорели три квартиры.
По данному факту СУ СКР по региону проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожаротехническая экспертиза.
По предварительной информации причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
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