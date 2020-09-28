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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с маршруткой в Новомосковске
Авария произошла вчера, в ней пострадали пять человек.
Вчера, 27 сентября, в Новомосковске на пересечении улиц Комсомольской и Березовой произошло ДТП.
В районе часа дня там столкнулись легковушка и «Газель». В результате аварии пострадали пять человек.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не предоставил преимущества в движении маршрутке.
По факту ДТП региональная прокуратура проводит проверку.
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