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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с маршруткой в Новомосковске
Фото vk.com/overhearnmsk/.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с маршруткой в Новомосковске

Авария произошла вчера, в ней пострадали пять человек.

Вчера, 27 сентября, в Новомосковске на пересечении улиц Комсомольской и Березовой произошло ДТП.

В районе часа дня там столкнулись легковушка и «Газель». В результате аварии пострадали пять человек.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не предоставил преимущества в движении маршрутке. 

По факту ДТП региональная прокуратура проводит проверку. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:52 +1
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