Волейбольная «Тулица» приглашает туляков на матч с «Локомотивом»

Фото из архива Myslo.

Встреча состоится в манеже стадиона «Арсенал» в субботу, 19 сентября. Начало в 18.00.

Матч состоится 19 сентября в 18.00 в манеже стадиона «Арсенал». Купить билеты можно тут .

В ближайшую субботу волейболистки «Тулицы» сыграют первый домашний матч чемпионата России. Соперниками тулячек станут игроки калининградского «Локомотива».