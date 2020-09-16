Фото из архива Myslo.
Волейбольная «Тулица» приглашает туляков на матч с «Локомотивом»
Встреча состоится в манеже стадиона «Арсенал» в субботу, 19 сентября. Начало в 18.00.
В ближайшую субботу волейболистки «Тулицы» сыграют первый домашний матч чемпионата России. Соперниками тулячек станут игроки калининградского «Локомотива».
Калининградская команда – серебряный призер прошлого чемпионата СуперЛиги, поэтому нашим девушкам очень нужна поддержка болельщиков. Приходите поддержать спортсменок!
Матч состоится 19 сентября в 18.00 в манеже стадиона «Арсенал». Купить билеты можно тут.
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