Тульские силовики сыграли в футбол: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Турнир был посвящён 30-летию со дня образования спасательного ведомства.

16 сентября прошел турнир по мини-футболу среди силовых структур Тульской области, посвященный 30-летию МЧС России. В состязании приняли участие команды ГУ МЧС России по Тульской области, тульского спасательного центра МЧС России, региональных Управлений ФСИН и ФСБ России, а также 106-й воздушно-десантной дивизии.

В финале на поле встретились десантники и команда Управления ФСИН России по Тульской области. Команды обменивались попаданиями в ворота, преимущество в счете постоянно менялось. Окончательный счет игры – 6:3 в пользу 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии.

На третьем месте – спортивный коллектив Тульского спасательного центра МЧС России. Четвертой стала команда Главного управления МЧС России по Тульской области. Замначальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Привезенцев наградил победителей турнира и поблагодарил команды за интересную игру.