новости
новости
Регистрация
Тульские силовики сыграли в футбол: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские силовики сыграли в футбол: фоторепортаж

Турнир был посвящён 30-летию со дня образования спасательного ведомства.

16 сентября прошел турнир по мини-футболу среди силовых структур Тульской области, посвященный 30-летию МЧС России. В состязании приняли участие команды ГУ МЧС России по Тульской области, тульского спасательного центра МЧС России, региональных Управлений ФСИН и ФСБ России, а также 106-й воздушно-десантной дивизии.

В финале на поле встретились десантники и команда Управления ФСИН России по Тульской области. Команды обменивались попаданиями в ворота, преимущество в счете постоянно менялось. Окончательный счет игры – 6:3 в пользу 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии.

На третьем месте – спортивный коллектив Тульского спасательного центра МЧС России. Четвертой стала команда Главного управления МЧС России по Тульской области. Замначальника ГУ МЧС России по Тульской области Сергей Привезенцев наградил победителей турнира и поблагодарил команды за интересную игру.

Галерея
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 1
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 2
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 3
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 4
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 5
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 6
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 7
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 8
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 9
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 10
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 11
Турнир по мини-футболу к 30-летию МЧС России, Фото: 12
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:16 −3
Другие статьи по темам
Событие
футболтурнир по мини-футболуГУ МЧС России по Тульской области30-летие со дня образования МЧС России
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки: фоторепортаж
В тульском селе сносят незаконные цыганские постройки: фоторепортаж
Волейбольная «Тулица» приглашает туляков на матч с «Локомотивом»
Волейбольная «Тулица» приглашает туляков на матч с «Локомотивом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.