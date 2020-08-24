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Финальный матч Кубка губернатора по хоккею: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

Финальный матч Кубка губернатора по хоккею: фоторепортаж

Напомним, новомосковская команда «Академия Михайлова» в этом турнире завоевала серебряные медали.

23 августа завершился Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Турнир проходил на ледовых аренах в Туле и в Новомосковске.
 
Обладателем трофея стал подмосковный «Атлант». В финале команда оказалась сильнее хозяев — «Академии Михайлова». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, но гости оказались точнее в серии послематчевых бросков.
 
Бронзовые медали завоевал ярославский «Локо», победив в матче за третье место «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска — 8:3.
 
Лучшими игроками турнира стали:
 
  • вратарь — Александр Евдокимов («Академия Михайлова»),
  • защитник — Артем Канаев («Атлант»),
  • нападающий — Григорий Кузьмин («СКА-Варяги»),
  • бомбардир — Даниил Тесанов («Локо»),
  • Приз зрительских симпатий — Григорий Немчинов («Мамонты Югры»).
Отметим, что «Академия Михайлова» продолжит подготовку к предстоящему сезону МХЛ. 26 августа «михайловцы» в Туле сыграют с «Красной Армией».

 

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Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 1
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 2
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 3
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 4
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 5
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 6
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 7
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 8
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 9
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 10
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 11
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 12
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 13
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 14
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 15
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 16
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 17
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 18
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 19
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 20
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 21
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 22
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 23
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 24
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 25
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 26
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 27
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 28
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 29
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 30
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 31
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 32
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 33
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 34
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 35
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 36
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 37
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 38
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 39
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 40
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 41
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 42
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 43
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 44
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 45
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 46
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 47
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 48
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 49
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 50
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 51
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 52
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 53
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 54
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 55
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 56
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 57
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 58
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 59
Финал Кубка губернатора Тульской области по хоккею, Фото: 60
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:16 +3
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