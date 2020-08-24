Финальный матч Кубка губернатора по хоккею: фоторепортаж

23 августа завершился Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Турнир проходил на ледовых аренах в Туле и в Новомосковске.

Обладателем трофея стал подмосковный «Атлант». В финале команда оказалась сильнее хозяев — «Академии Михайлова». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, но гости оказались точнее в серии послематчевых бросков.

Бронзовые медали завоевал ярославский «Локо», победив в матче за третье место «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска — 8:3.

Лучшими игроками турнира стали: