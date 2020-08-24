Фото Сергея Боброва.
Финальный матч Кубка губернатора по хоккею: фоторепортаж
Напомним, новомосковская команда «Академия Михайлова» в этом турнире завоевала серебряные медали.
23 августа завершился Кубок губернатора по хоккею среди молодежных команд. Турнир проходил на ледовых аренах в Туле и в Новомосковске.
Обладателем трофея стал подмосковный «Атлант». В финале команда оказалась сильнее хозяев — «Академии Михайлова». Основное время матча завершилось со счетом 2:2, но гости оказались точнее в серии послематчевых бросков.
Бронзовые медали завоевал ярославский «Локо», победив в матче за третье место «Мамонтов Югры» из Ханты-Мансийска — 8:3.
Лучшими игроками турнира стали:
- вратарь — Александр Евдокимов («Академия Михайлова»),
- защитник — Артем Канаев («Атлант»),
- нападающий — Григорий Кузьмин («СКА-Варяги»),
- бомбардир — Даниил Тесанов («Локо»),
- Приз зрительских симпатий — Григорий Немчинов («Мамонты Югры»).
Отметим, что «Академия Михайлова» продолжит подготовку к предстоящему сезону МХЛ. 26 августа «михайловцы» в Туле сыграют с «Красной Армией».
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