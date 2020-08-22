Чемпионат Тульской области по стритлифтингу собрал самых сильных спортсменов: фоторепортаж
Более 50 спортсменов пробовали свои силы в относительно молодом виде спорта для России.
В Туле на многофункциональной спортивной площадке на Пролетарской набережной прошло соревнование Тульской области по стритлифтингу. Чемпионат провели в рамках празднования Дня Государственного флага России.
Более 50 спортсменов соревновались в силовом двоеборье: подтягивались на перекладине и отжимались на брусьях с дополнительным весом.
Попробовать свои силы в достаточно молодом для России виде спорта мог любой желающий. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже Myslo.
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