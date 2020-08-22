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Чемпионат Тульской области по стритлифтингу собрал самых сильных спортсменов: фоторепортаж

Чемпионат Тульской области по стритлифтингу собрал самых сильных спортсменов: фоторепортаж

Более 50 спортсменов пробовали свои силы в относительно молодом виде спорта для России.

В Туле на многофункциональной спортивной площадке на Пролетарской набережной прошло соревнование Тульской области по стритлифтингу. Чемпионат провели в рамках празднования Дня Государственного флага России.

Более 50 спортсменов соревновались в силовом двоеборье: подтягивались на перекладине и отжимались на брусьях с дополнительным весом.

Попробовать свои силы в достаточно молодом для России виде спорта мог любой желающий. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже Myslo.

 

Галерея
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 1
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 2
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 3
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 4
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 5
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 6
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 7
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 8
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 9
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 10
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 11
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 12
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 13
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 14
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 15
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 16
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 17
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 18
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 19
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 20
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 21
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 22
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 23
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 24
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 25
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 26
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 27
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 28
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 29
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 30
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 31
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 32
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 33
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 34
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 35
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 36
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 37
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 38
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 39
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 40
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 41
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 42
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 43
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 44
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 45
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 46
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 47
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 48
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 49
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 50
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 51
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 52
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 53
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 54
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 55
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 56
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 57
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 58
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 59
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 60
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 61
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 62
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 63
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 64
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 65
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 66
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 67
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 68
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 69
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 70
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 71
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 72
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 73
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 74
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 75
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 76
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 77
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 78
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 79
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 80
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 81
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 82
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 83
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 84
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 85
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 86
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 87
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 88
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 89
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу , Фото: 90
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 20:56 +6
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