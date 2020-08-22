Образовательный проект для будущих предпринимателей стартовал в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Трое лучших получат ценные призы общей стоимостью до 100 тысяч рублей и шанс представить свой проект для потенциального инвестора.

В субботу, 22 августа в центре «Мой Бизнес» открылся образовательный проект для будущих предпринимателей «Фабрика-Старт».

За три месяца участники программы в теории и на практике узнают, что такое предпринимательство, бизнес-проект и его реализация. По результатам инвестиционной сессии трое победителей получат ценные призы общей стоимостью до 100 тысяч рублей. Также им дадут шанс представить свой проект для потенциального инвестора.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов отметил, что программа обучения стартовала в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Правительство региона уделяет огромное внимание поддержке малого и среднего предпринимательства. Действуют различные виды поддержки. А для начинающих предпринимателей или людей, которые только хотят открыть свой бизнес в регионе, проводятся различные мастер-классы и бизнес-тренинги», — подчеркнул Вячеслав Романов.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в качестве преподавателей выступят действующие бизнесмены из разных городов России.