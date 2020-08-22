новости
новости
Регистрация
Образовательный проект для будущих предпринимателей стартовал в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Образовательный проект для будущих предпринимателей стартовал в Туле

Трое лучших получат ценные призы общей стоимостью до 100 тысяч рублей и шанс представить свой проект для потенциального инвестора.

В субботу, 22 августа в центре «Мой Бизнес» открылся образовательный проект для будущих предпринимателей «Фабрика-Старт».
 
За три месяца участники программы в теории и на практике узнают, что такое предпринимательство, бизнес-проект и его реализация. По результатам инвестиционной сессии трое победителей получат ценные призы общей стоимостью до 100 тысяч рублей. Также им дадут шанс представить свой проект для потенциального инвестора.
 
 
Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов отметил, что программа обучения стартовала в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
 
«Правительство региона уделяет огромное внимание поддержке малого и среднего предпринимательства. Действуют различные виды поддержки. А для начинающих предпринимателей или людей, которые только хотят открыть свой бизнес в регионе, проводятся различные мастер-классы и бизнес-тренинги», — подчеркнул Вячеслав Романов.
 
 
Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в качестве преподавателей выступят действующие бизнесмены из разных городов России.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
бизнесподдержка бизнесапредприниматели
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу: фоторепортаж
Тульские спортсмены поучаствовали в чемпионате Тульской области по стритлифтингу: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.