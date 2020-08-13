Болельщиков «Арсенала» приглашают за абонементами

Получить их можно в кассах Центрального стадиона при предъявлении паспорта.

В пятницу, 14 августа, в 18.00 тульский «Арсенал» примет у себя дома башкирскую «Уфу». Это будет второй матч оружейников в новом сезоне РПЛ. Перед началом игры болельщики тульской команды могут забрать свои абонементы в кассах Центрального стадиона.

При себе необходимо иметь паспорт, на который приобретен абонемент. При покупке абонементов на семью допускается получение абонементов одним из членов семьи при предъявлении документов личности на каждого болельщика.