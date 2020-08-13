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Туляки смогут выступить на международном фестивале молодёжных театров
Фото из архива MySlo

Туляки смогут выступить на международном фестивале молодёжных театров

Региональный этап отбора участников состоится с 16 по 20 сентября в ДК Металлургов.

Оргкомитет Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest приглашает театральные коллективы Тулы и Тульской области принять участие в региональном этапе фестиваля.

Он состоится с 16 по 20 сентября. В программе – выступления театральных коллективов из Тулы и Тульской области на сцене Центра культуры и досуга (ДК Металлургов), а также онлайн-показы спектаклей молодёжных театров из Европы, Латинской Америки, Канады.

Тульские театралы будут бороться за гран-при и возможность представить регион на международном проекте в апреле 2021 года, среди театров со всего мира. Также в рамках GingerFest пройдут мастер-классы от профессионалов сценического искусства, яркие церемонии открытия и закрытия, конкурс на лучшую зрительскую рецензию и многое другое.

Форму заявки можно найти здесь. Заявки принимаются до 31 августа включительно по адресу: gingertheatrefest@gmail.com. Телефон для справок:  8(902)905-99-71.

 

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