Туляки наблюдают за яркой кометой NEOWISE

Фото Александра Илюхина.

Туляки продолжают наблюдать за кометой C/2020 F3 (NEOWISE) — самой яркой за последние семь лет.

- Пятикилометровая небесная странница несется через полнеба на скорости более 60 км/с, оставляя за собой красивый, яркий газо-пылевой хвост. Прилетевшая к нам из далекого метеоритного пояса, Облака Оорта, окружающего Солнечную систему, эта комета стала самой яркой за последние 7 лет наблюдений во многом благодаря своему размеру и ей не грозит развалиться на более мелкие фрагменты после сближения с Солнцем, как это стало с другими кометами, которые в этом году уже посетили нас, — пишет туляк Александр Илюхин в группе ВКонтакте «Астротеатр».

- Сейчас комета движется через созвездие Возничего по направлению к Большой медведице, с каждым днём становясь всё выше, но теряя свою яркость по мере удаления от Солнца. В настоящий момент её можно видеть на ночном небе даже невооружённым взглядом на фоне зари и красивых серебристых облаков, но лучше использовать для наблюдений бинокль или телескоп с широким полем зрения, — советует Александр тулякам.

Как говорят астрономы Московского планетария, на минимальном расстоянии от Земли комета C/2020 F3 пройдет 23 июля. Оно составит 0,692 астрономической единицы, или 103,52 млн километров. К этому времени ночи станут темнее, так что у нас есть неплохие шансы подольше понаблюдать за ней.



Фото Максима Рябцева.



Фото Андрея Пресного.

Специалисты уточняют, что комету нужно будет искать невысоко над горизонтом в северной части неба. Сейчас у нее утренняя видимость. Примерно с 10 по 20 июля она будет видна всю ночь, а примерно после 20 июля – вечером и в первую половину ночи. К сожалению, ярких звезд на пути кометы нет. Поэтому ее придется искать по положению относительно Капеллы (самой яркой звезды в Возничем) и ковша Большой Медведицы.

Друзья, а вы видели эту комету? Делитесь фотографиями в комментариях!