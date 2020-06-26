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Тульских школьников приглашают на всероссийский «Выпускной-2020»
Пресс-служба Минпросвещения России

Тульских школьников приглашают на всероссийский «Выпускной-2020»

27 июня для всех выпускников страны состоится общефедеральный «Выпускной-2020» в формате онлайн.

Праздничное мероприятие объединит выпускников российских школ на площадке официального сообщества Минпросвещения в «ВКонтакте».

С 12.00 в рамках праздничной онлайн-программы выпускников начнут поздравлять выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны. Также выпускников поздравит Президент России Владимир Путин.
 
Центральное празднование будет дополнено выпускным балом в формате онлайн, который пройдёт 29 июня.
 
В праздничную программу войдёт самый яркий школьный конкурс этого года – «Большая перемена». В программе мероприятия – истории школьников – победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, победителей региональных и федеральных конкурсов «Учитель года», истории выпускников детских технопарков «Кванториум», «IT-кубов» и «Точек роста», а также исторические факты возникновения праздничной традиции – ежегодного выпускного для школьников всей страны.
 
 
В 18.00 начнётся праздничный концерт «Основной Выпускной» от «ВКонтакте». Выпускников ждут выступления любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок – личное общение с кумиром. 

 

Вечерняя программа «Выпускного-2020» завершится популярным фестивалем «Алые паруса».
 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:00 0
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