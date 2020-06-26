Тульских школьников приглашают на всероссийский «Выпускной-2020»

Праздничное мероприятие объединит выпускников российских школ на площадке официального сообщества Минпросвещения в «ВКонтакте».

С 12.00 в рамках праздничной онлайн-программы выпускников начнут поздравлять выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны. Также выпускников поздравит Президент России Владимир Путин.

Центральное празднование будет дополнено выпускным балом в формате онлайн, который пройдёт 29 июня.

В праздничную программу войдёт самый яркий школьный конкурс этого года – «Большая перемена». В программе мероприятия – истории школьников – победителей олимпиад и всероссийских конкурсов, победителей региональных и федеральных конкурсов «Учитель года», истории выпускников детских технопарков «Кванториум», «IT-кубов» и «Точек роста», а также исторические факты возникновения праздничной традиции – ежегодного выпускного для школьников всей страны.