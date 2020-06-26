Почти пятьдесят тысяч человек уже стали участниками викторины «Наша Конституция»

48 620 человек приняли участие в викторине «Наша Конституция» в первый день Общероссийского голосования. Самыми активными были жители Ефремовского, Чернского, Куркинского, Кимовского и Суворовского районов. После закрытия участков для голосования все анкеты были изъяты из урн и занесены в общий реестр под уникальными номерами.

Анкеты с правильными ответами на все вопросы викторины примут участие в распределении подарков. Их, благодаря партнерам викторины, более полутора тысяч: смартфоны, планшеты, фитнес-браслеты, телевизоры, 10 машин и квартира в новостройке в Туле.

Туляки также продолжают активно участвовать в викторине «Наша Конституция». Так, на одном из избирательных пунктах в областной столице избиратели, Александр и Лариса, поделились своими результатами.

Избиратели Александр и Лариса Вопросы в викторине были не сложные. Поэтому мы считаем, что ответили на все пункты правильно. Мы прошли этот опрос не сколько для того, чтобы что-то выиграть. Сколько проверить свои знания.

Принять участие в викторине, которая проходит в дни Общероссийского голосования, может каждый житель области, которому исполнилось 18 лет. Те, кто не получил анкету участника по месту работы или по месту жительства, может получить ее в пунктах приема анкет, которые расположены рядом с помещениями участков для голосования.

Ответив на вопросы викторины, необходимо указать свой номер телефона, опустить в брендированный ящик в пункте приема анкет часть анкеты с ответами, а отрывной талон оставить себе до оглашения имен победителей. Они станут известны 2 июля, когда в режиме онлайн члены оргкомитета распределят подарки среди знатоков.

Основная цель интеллектуального конкурса, которую преследуют организаторы - Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» - привлечь внимание жителей к истории конституционного права в России и содержанию Основного закона страны.

Подробная информация о викторине размещена и на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и в группе «Наша Конституция» в социальной сети ВКонтакте.