8 тульских пляжей готовят к сезону. На всякий случай

Фото из архива Myslo.

Сейчас посещение зон отдыха запрещено Указом губернатора. А решение об открытии пляжей примет Роспотребнадзор с учетом эпидситуации.

Постановлением администрации города Тулы от 27.05.2020 № 1737 «Об организации купального сезона в 2020» определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках в МО г. Тула:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково),

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо),

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, база отдыха «Велесов лес»),

средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова,

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1,

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2,

зона отдыха «Ильинка» (пруд деревни Крутое).

Сейчас зоны отдыха обследовали водолазы, пляжи отсыпали песком, обработали территории от клещей и грызунов, сделали исследования воды и песка.

Как рассказали в администрации Тулы, на всех пляжах подготовлены спасательные посты, готовы к службе спасатели и медработники. Сейчас пляжи по графику обследуют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Решение об открытии пляжей и начале купального сезона в 2020 г. будет принято с учетом эпидситуации отдельным актом Роспотребнадзора.

Сейчас же посещение гражданами зон отдыха запрещено Указом губернатора Тульской области.

Немного ностальгии хотите? (Заранее извините, если это вызовет раздражение, мы не хотели, правда). 11 июня прошлого года Myslo прокатился по любимым туляками пляжам. Это был просто другой мир! Жара, люди, веселье, свобода и просто невероятный кайф. По ссылке – рейд с кучей солнечных фотографий и видео с квадрокоптера.