Матчи БК «Арсенал» отменили из-за коронавируса

РФБ приостанавливает всероссийские баскетбольные соревнования, проходящие под эгидой Федерации, в период с 20 марта по 10 апреля.

Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков.

Те игры, проведение которых запрещены региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок.

Отметим, что 17 и 18 марта тульский «Арсенал» должен был сыграть в Иркутске с местной командой, а на 28 и 29 марта были запланированы домашние матчи с «Тамбовом».