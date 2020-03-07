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В Туле задержан похититель детских сказок

В Туле задержан похититель детских сказок

Полиция изъяла у последователя Гринча, персонажа известной детской книги, 13 книг со сказками.

В дежурную часть Управления МВД России по г.Туле с заявлением обратилась управляющая книжного магазина, расположенного в торговом центре на улице Пролетарской. Женщина сообщила, что работниками магазина был задержан молодой человек, который мог совершить кражу книг. 

Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции просмотрела записи с камер видеонаблюдения, выяснила, что хищение совершил именно этот задержанный гражданин – нигде не работающий 26-летний житель Пролетарского округа.

От него получены признательные показании. У него изъяты 13 похищенных книг с детскими сказками на общую сумму 7 тысяч 600 рублей.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:41 +7
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