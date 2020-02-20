Болельщики увидят матч «Арсенал» – «Ордабасы» в прямом эфире

Фото пресс-службы «Арсенала».

Сегодня, 20 февраля, тульский «Арсенал» проведет свой первый контрольный матч на третьем сборе в Турции. Соперником оружейников станет представитель Казахстана «Ордабасы» — двукратный бронзовый призер национального чемпионата, обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Вторую по счету бронзу команда добыла в прошлом году, отстав от чемпиона — «Астаны» — лишь на 4 очка. Этого успеха футболисты добились под руководством известного в прошлом советского и грузинского защитника, а ныне тренера Кахабера Цхададзе («Динамо» Тбилиси, «Спартак» Москва, «Динамо» Москва, «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне, «Алания», «Манчестер Сити», «Анжи»).

Болельщики «Арсенала» смогут посмотреть игру своей команды в прямом эфире на клубном ТВ — по ссылке здесь. Начало матча в 17.00.