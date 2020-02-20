новости
новости
Регистрация
Болельщики увидят матч «Арсенал» – «Ордабасы» в прямом эфире
Фото пресс-службы «Арсенала».

Болельщики увидят матч «Арсенал» – «Ордабасы» в прямом эфире

Начало игры – в 17.00.

Сегодня, 20 февраля, тульский «Арсенал» проведет свой первый контрольный матч на третьем сборе в Турции. Соперником оружейников станет представитель Казахстана «Ордабасы» — двукратный бронзовый призер национального чемпионата, обладатель Кубка и Суперкубка страны.

Вторую по счету бронзу команда добыла в прошлом году, отстав от чемпиона — «Астаны» — лишь на 4 очка. Этого успеха футболисты добились под руководством известного в прошлом советского и грузинского защитника, а ныне тренера Кахабера Цхададзе («Динамо» Тбилиси, «Спартак» Москва, «Динамо» Москва, «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне, «Алания», «Манчестер Сити», «Анжи»).

Болельщики «Арсенала» смогут посмотреть игру своей команды в прямом эфире на клубном ТВ — по ссылке здесь. Начало матча в 17.00.

Сюжет: Арсенал
Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»
Спорт
Новичок «Арсенала» Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию!»
вчера, в 11:37, 9 912 1
Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»
Спорт
Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»
18 февраля, в 21:20, 2 2359 1
Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета
Жизнь Тулы и области
Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета
18 февраля, в 14:50, 19 4574 9
Голкипер «Арсенала» Артур Нигматуллин: «У нас, вратарей, своя солидарность»
Люди / Интервью
Голкипер «Арсенала» Артур Нигматуллин: «У нас, вратарей, своя солидарность»
18 февраля, в 12:16, 1 1462 3
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:59 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутболсборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

23 февраля Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
23 февраля Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
Бывшего руководителя «СК Фаворит» оштрафовали на 40 тысяч рублей
Бывшего руководителя «СК Фаворит» оштрафовали на 40 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.