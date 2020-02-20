Бывшего руководителя «СК Фаворит» оштрафовали на 40 тысяч рублей

Он не исполнил решение суда по делу о банкротстве.

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку соблюдения требований законодательства о банкротстве по обращению конкурсного управляющего строительной компании ООО «СК Фаворит».

Решением Арбитражного суда ООО «Строительная компания Фаворит» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, на бывшего руководителя общества возложена обязанность передать всю имеющуюся документацию по финансово-хозяйственной деятельности юрлица конкурсному управляющему.

Однако бывший руководитель ООО требования суда не исполнил, документацию в полном объеме не передал. Это затрудняет проведение процедуры банкротства.

По заявлению прокурора Арбитражный суд Тульской области признал бывшего руководителя СК «Фаворит» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего). Штраф — 40 тыс. рублей.

Исполнение требований суда взято на контроль прокуратурой района.