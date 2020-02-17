Туляков приглашают поучаствовать в акции «Мужское здоровье»
Мужчины смогут бесплатно пройти более 10 обследований.
22 февраля в Туле, Алексине, Ефремове и Суворове пройдет профилактическая медицинская акция «Мужское здоровье».
Мужчины смогут бесплатно пройти более 10 обследований, среди которых экспресс-анализ крови на содержание общего холестерина и глюкозы, исследование на простат-специфический антиген, флюорография и электрокардиография.
По результатам обследований врачи-специалисты дадут рекомендации, а при необходимости — направления на дальнейшее обследование.
– Акция традиционно проводится накануне Дня защитника Отечества, — рассказала Елена Гарина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Тульской области. — Она направлена на сохранение здоровья мужчин, выявление опасных хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, способствующих их развитию.
Передвижные медицинские комплексы будут работать с 11.00 до 16.00 по следующим адресам:
- в Туле — на площади у ТРЦ «Макси»,
- в Алексине — на ул. Мира, у культурно-досугового центра,
- в Ефремове — на площадке гипермаркета «Магнит»,
- в Суворове — на Дворцовой площади.