новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают поучаствовать в акции «Мужское здоровье»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в акции «Мужское здоровье»

Мужчины смогут бесплатно пройти более 10 обследований.

22 февраля в Туле, Алексине, Ефремове и Суворове пройдет профилактическая медицинская акция «Мужское здоровье».

Мужчины смогут бесплатно пройти более 10 обследований, среди которых экспресс-анализ крови на содержание общего холестерина и глюкозы, исследование на простат-специфический антиген, флюорография и электрокардиография.

По результатам обследований врачи-специалисты дадут рекомендации, а при необходимости — направления на дальнейшее обследование.

– Акция традиционно проводится накануне Дня защитника Отечества, — рассказала Елена Гарина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Тульской области. — Она направлена на сохранение здоровья мужчин, выявление опасных хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, способствующих их развитию.

Передвижные медицинские комплексы будут работать с 11.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • в Туле — на площади у ТРЦ «Макси»,
  • в Алексине — на ул. Мира, у культурно-досугового центра,
  • в Ефремове — на площадке гипермаркета «Магнит»,
  • в Суворове — на Дворцовой площади.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:45 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
акция Мужское здоровьеобследование мужчин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске на пешеходном переходе сбили девушку
В Новомосковске на пешеходном переходе сбили девушку
Шестой тур Высшей лиги «А» в Курске: «Тулица» одержала три победы
Шестой тур Высшей лиги «А» в Курске: «Тулица» одержала три победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.