Туляков приглашают поучаствовать в массовых соревнованиях по конькобежному спорту

Фото из архива Myslo.

1 февраля во многих городах России состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В Туле спортивный праздник пройдет на искусственном катке Детского конькобежного спорта (ул. М. Горького, 18). Начало соревнований — в 10.00. Регистрация участников начнется в 9.00.

Конькобежцы будут соревноваться на дистанциях 50 и 300 метров.

Допускаются участники на любых коньках. Возраст спортсменов — от 7 до 70 лет.

Подробности можно узнать по телефонам Федерация конькобежного спорта Тульской области: 34−42−08, 8−953−425−16−84.