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Туляков приглашают поучаствовать в массовых соревнованиях по конькобежному спорту
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в массовых соревнованиях по конькобежному спорту

Состязания состоятся 1 февраля.

1 февраля во многих городах России состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В Туле спортивный праздник пройдет на искусственном катке Детского конькобежного спорта (ул. М. Горького, 18). Начало соревнований — в 10.00. Регистрация участников начнется в 9.00.

Конькобежцы будут соревноваться на дистанциях 50 и 300 метров.

Допускаются участники на любых коньках. Возраст спортсменов — от 7 до 70 лет.

Подробности можно узнать по телефонам Федерация конькобежного спорта Тульской области: 34−42−08, 8−953−425−16−84.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:06 +3
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