В Туле пройдет новогодний фестиваль по футболу для девочек
Соревнования состоятся 22 декабря.
В поселке Ленинский 22 декабря состоится новогодний фестиваль «Зимние узоры» по футболу среди девочек 2005−2012 года рождения. В рамках спортивного праздника также пройдет турнир по монофутболу.
Начало — в 12.30. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Химик» (пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9). Вход свободный.
Организаторы ЖФК «Тула» и СШ «Олимп». Мероприятие проводится при поддержке депутата Тульской областной Думы Сергея Гребенщикова.
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