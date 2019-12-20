В Туле пройдет новогодний фестиваль по футболу для девочек

В поселке Ленинский 22 декабря состоится новогодний фестиваль «Зимние узоры» по футболу среди девочек 2005−2012 года рождения. В рамках спортивного праздника также пройдет турнир по монофутболу.

Начало — в 12.30. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Химик» (пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9). Вход свободный.

Организаторы ЖФК «Тула» и СШ «Олимп». Мероприятие проводится при поддержке депутата Тульской областной Думы Сергея Гребенщикова.