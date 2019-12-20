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В Туле пройдет новогодний фестиваль по футболу для девочек

В Туле пройдет новогодний фестиваль по футболу для девочек

Соревнования состоятся 22 декабря.

В поселке Ленинский 22 декабря состоится новогодний фестиваль «Зимние узоры» по футболу среди девочек 2005−2012 года рождения. В рамках спортивного праздника также пройдет турнир по монофутболу.
 
Начало — в 12.30. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Химик» (пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9). Вход свободный.
 
Организаторы ЖФК «Тула» и СШ «Олимп». Мероприятие проводится при поддержке депутата Тульской областной Думы Сергея Гребенщикова.
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:20 +2
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