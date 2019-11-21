Ажиотаж на водительские справки в Туле: наркодиспансер будет работать до последнего пациента

Главный врач Тульского областного наркологического диспансера №1 Николай Иванович Висягин прокомментировал ситуацию с ажиотажем на водительские справки. Напомним, люди по всей стране поддались панике из-за подорожания этого документа и уже несколько дней штурмуют наркодиспансеры.

– Со вчерашнего дня количество пациентов резко увеличилось. Если в обычные дни мы выдаем максимум 130 справок, то вчера мы приняли около 1000 человек!

Со своей стороны мы сделали всё возможное, чтобы обслужить всех обращающихся в диспансер. Сегодня у нас в две смены работают по три регистратора. Мы открыли еще три кабинета, которые работают на выдачу справок. Дополнительно вышли врачи для приема пациентов по заболеваниям и для госпитализации. Также открыта еще одна касса. В зале вместо одного работают три администратора, которые консультируют людей. Для заверения справок в холле мы поставили отдельного специалиста, чтобы не было пересечения потоков. Я выхожу к очереди каждые полчаса, разъясняю людям. О ситуации докладываю министру здравоохранения и в правительство региона.

По словам Николая Ивановича, в очереди за справками стоят и те, у кого срок действия водительских прав заканчивается в апреле-мае 2020 года.

– Дело не только в подорожании справок. Очень многие боятся анализов, которые придется проходить. Хроническое злоупотребление алкоголем — это очень серьезная тема, которая может быть выявлена в ходе обследования. Приказ Минздрава писался в целях безопасности дорожного движения, чтобы не допускать за руль людей, склонных к алкоголизации, чтобы профилактировать эти вещи на доклинической стадии. У некоторых людей есть испуг в дальнейшем не получить эту справку, — отметил нарколог.

Какие анализы с 22 ноября, а именно с этого дня Приказ вступит в силу, придется сдавать водителям?

– Человек сдает анализ мочи на наркотики, кровь на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркёр хронического заболевания алкоголем. Через пять рабочих дней он приходит за анализами и с ними идет на прием к врачу. Если всё в порядке, выдается справка. Если есть проблемы, человека направляют на врачебную комиссию, которая рассматривает этот вопрос, — рассказал Николай Висягин.

Отметим, что с 22 ноября водительская справка вместо 600 рублей будет стоить 4500 рублей. Из чего складывается такая сумма? Этот вопрос особенно волнует всех.

Осмотр врача-нарколога стоит 600 руб., анализ CDT — 2600 руб., анализ на наркотики — 1300 руб. По словам главного нарколога Тульской области, стоимость справки увеличилась исключительно потому, что теперь придется сдавать комплекс анализов. В отдельном разрезе ни один из них не подорожал.

Кстати, в Тульской области не самая большая стоимость справки по стране. Так, на Дальнем Востоке этот документ обойдется примерно в 9000 руб., в Москве — примерно в 7000 руб.

– Кто-то распространил информацию, что справки, полученные до 22 ноября, должны быть предъявлены на водительскую комиссию именно сегодня. Это абсолютный абсурд! Этот документ будет действовать в течение месяца. Если где-то в Тульской области будут возникать проблемы с приемом, я готов все ситуации разруливать сам, — заявил Николай Иванович.

Также нарколог отметил, что диспансер на ул. Мосина сегодня будет работать до последнего пациента.

Несмотря на то, что двери больницы закроются в 20.00, все пациенты, оставшиеся к этому времени в лечебном заведении, будут приняты врачами.

Кстати, на данный момент за справками в наркодиспансер уже пришли в три раза больше людей, чем вчера.

Горячая линия наркологического диспансера (4872) 36-63-49, круглосуточно.

С 22.11.2019 вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2019 № 731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н».

Данный документ помимо осмотра врача психиатра-нарколога предусматривает определение наличия психоактивных веществ в моче и качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Эти анализы оплачиваются водителем. В первое посещение освидетельствуемый сдает анализы, повторно он посещает диспансер через пять рабочих дней, когда готовы лабораторные исследования.