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Под Тулой собиратель металла убил трубой мужчину и украл его мобильник
Фото СУ СК РФ по Тульской области

Под Тулой собиратель металла убил трубой мужчину и украл его мобильник

Злоумышленника обвиняют в неосторожном убийстве и краже.

В Донском следователи закончили расследование уголовного дела в отношении местного 37-летнего жителя Кимовска. Мужчина попадет на скамью подсудимых за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение смерти потерпевшему и кражу.
 
По версии следствия, преступление было совершено утром 30 мая этого года. Сожительница попросила обвиняемого сходить к дому на ул. Водопроводной, собрать на участке металл и сдать на пункт приема. По пути мужчина нашел кусок металлической трубы, который тоже решил продать.
 
«Прибыв по указанному адресу, он постучал в дверь, к обвиняемому вышел мужчина, который выразил свое недовольство его нахождением на частной территории. В террасе дома между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый, ударил ногой мужчину, от чего тот упал. После этого обвиняемый, используя имевшийся у него фрагмент металлической трубы, нанес потерпевшему множественные удары по голове и туловищу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
В завершение преступных действий обвиняемый вошел в дом к потерпевшему и похитил мобильный телефон. Жертва скончалась на месте преступления, а злоумышленник скрылся.
 
На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:32 +1
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КимовскДонской

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