Под Тулой собиратель металла убил трубой мужчину и украл его мобильник

Фото СУ СК РФ по Тульской области

В Донском следователи закончили расследование уголовного дела в отношении местного 37-летнего жителя Кимовска. Мужчина попадет на скамью подсудимых за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение смерти потерпевшему и кражу.

По версии следствия, преступление было совершено утром 30 мая этого года. Сожительница попросила обвиняемого сходить к дому на ул. Водопроводной, собрать на участке металл и сдать на пункт приема. По пути мужчина нашел кусок металлической трубы, который тоже решил продать.

«Прибыв по указанному адресу, он постучал в дверь, к обвиняемому вышел мужчина, который выразил свое недовольство его нахождением на частной территории. В террасе дома между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый, ударил ногой мужчину, от чего тот упал. После этого обвиняемый, используя имевшийся у него фрагмент металлической трубы, нанес потерпевшему множественные удары по голове и туловищу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В завершение преступных действий обвиняемый вошел в дом к потерпевшему и похитил мобильный телефон. Жертва скончалась на месте преступления, а злоумышленник скрылся.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.