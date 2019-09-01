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«Арсенал» – ЦСКА: текстовая трансляция матча – 1:1

«Арсенал» – ЦСКА: текстовая трансляция матча – 1:1

Болеем за тульскую команду вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

21' Горбатенко! Мощно зарядил в ближнюю штангу, мяч немного разминулся со штангой.

19' Невероятная атмосфера на матче: болельщики гонят свои команды вперед!

17' Гол! Пропускаем(( Ахметов забил - 1:1.

16' Левашов выручил команду после прострела Чалова.

14' Игра практически не останавливается, на высоких скоростях играют футболисты.

11' Какая же классная комбинация прошла у «Арсенала». Это, кстати, первый гол Лесового в новом сезоне.

10' ГОООООООООООООЛ!!! Лесовой!!!

Ткачев промчался по левому флангу, отдал пас в центр на Луценко, Евгений пяткой скинул мяч на Лесового, и Даниил не промахнулся!

8' С левого фланга продвигался Луценко к штрафной, его успел остановить новичок ЦСКА Гогуа.

7' Прямо «пожар» в нашей штрафной — несколько опасных атак провели армейцы. «Арсеналу» нужно срочно отодвигать игру от своих ворот.

5' Чалов получил передачу от партнера по команде, развернулся и пробил издалека — мимо.

3' Грубая ошибка в обороне — Беляев головой мяч скинул прямо на ногу Влашичу, тот ворвался в штрафную «Арсенала». Туляки атаку прервали.

1' Вот это начало матча. Футболисты ЦСКА сразу же побежали к воротам Левашова и заработали угловой. Оружейники неплохо отработали в обороне — можно выдохнуть.

1' На стадионе звучит стартовый свисток! Матч начался — вперед, «Арсенал»!

0' «Арсенал» и ЦСКА за семь матчей РПЛ набрали по 13 очков. После сегодняшнего матча одна из команд приблизится к лидерам турнирной таблицы.

0' Кстати, болельщики ЦСКА начали прибывать в Тулу с самого утра. По предварительным прогнозам, в оружейную столицу приехали около 3000 фанатов столичного клуба.

0' Статистика встреч «Арсенала» и ЦСКА: в рамках РПЛ команды встречались 8 раз, 6 раз побеждали москвичи и всего дважды — туляки. За восемь игр армейцы забили в ворота оружейников 19 голов, а вот нашим футболистам удалось закинуть в сетку лишь пять мячей.

0' Составы команд уже известны. Смотрим:

0' Антураж перед матчем от ПФК «Арсенал»:

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Арсенал - ЦСКА, Фото: 1
Арсенал - ЦСКА, Фото: 2
Арсенал - ЦСКА, Фото: 3
Арсенал - ЦСКА, Фото: 4
Арсенал - ЦСКА, Фото: 5
Арсенал - ЦСКА, Фото: 6
Арсенал - ЦСКА, Фото: 7
Арсенал - ЦСКА, Фото: 8
Арсенал - ЦСКА, Фото: 9
Арсенал - ЦСКА, Фото: 10
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0' Футболисты ЦСКА прибыли в Тулу накануне. А сегодня, вместо традиционной прогулки по городу, армейцы предпочли позаниматься в тренажерном зале гостиницы.

 

0' Пресс-служба оружейников анонсировала аншлаг на Центральном стадионе — все билеты куплены! А значит нас ждет отличная атмосфера на трибунах и жаркая поддержка команд.

0' Добрый день, друзья! Сегодня нас ждет ооочень жаркий матч — в первый день осени тульский «Арсенал» принимает на домашнем стадионе столичный ЦСКА. Не пошли на стадион? Присоединяйтесь к нашей трансляции и обсуждайте в комментариях матч!

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