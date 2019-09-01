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В Алексинском районе на дороге вспыхнула фура
Фото: vk.com/tulazest

В Алексинском районе на дороге вспыхнула фура

Пожар произошел на 67-м километре автодороги на Калугу.

Днем, 31 августа, на 67-м километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань загорелась фура DAF. Пожар произошел на территории Алексинского района, неподалеку от поворота на село Першино.

К моменту прибытия пожарных расчетов автомобиль горел открытым пламенем по всей площади. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:43 +5
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