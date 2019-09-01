В Алексинском районе на дороге вспыхнула фура

Фото: vk.com/tulazest

Днем, 31 августа, на 67-м километре автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань загорелась фура DAF. Пожар произошел на территории Алексинского района, неподалеку от поворота на село Першино.



К моменту прибытия пожарных расчетов автомобиль горел открытым пламенем по всей площади. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.