Тульский шашист Денис Осин в 14 лет стал мастером спорта

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Там прошёл Всероссийский турнир по русским шашкам, в котором приняли участие 38 человек из 16 регионов нашей страны. Золото уральский взял гроссмейстер Дамир Рысаев, набрав 12 очков в 8 турах.

По дополнительным критериям ему уступил мастер из Московской области Дмитрий Колосов. По 11 очков набрали сразу четверо участников – экс-чемпион мира подмосковный гроссмейстер Юрий Королёв, гроссмейстер из Калуги Алексей Драгунов, 14-летний кандидат в мастера из Тулы Денис Осин и гроссмейстер из Екатеринбурга, экс-чемпион России Антон Созинов.

Юный туляк сыграл с 4 гроссмейстерами – выиграл партию с Владимиром Мильшиным из Удмуртии, проиграл будущему чемпиону, а две партии закончил ничьей. На этих соревнованиях Денис выполнил норматив мастера спорта. Тренируется воспитанник МБУ СШОР «Юность» под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана и тренера Юрия Хохлова.