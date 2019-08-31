новости
новости
Регистрация
Тульский шашист Денис Осин в 14 лет стал мастером спорта
Фото из архива MySlo

Тульский шашист Денис Осин в 14 лет стал мастером спорта

Восьмиклассник выполнил норматив на соревнованиях в Самаре.

Там прошёл Всероссийский турнир по русским шашкам, в котором приняли участие 38 человек из 16 регионов нашей страны. Золото уральский взял гроссмейстер Дамир Рысаев, набрав 12 очков в 8 турах.

По дополнительным критериям ему уступил мастер из Московской области Дмитрий Колосов. По 11 очков набрали сразу четверо участников – экс-чемпион мира подмосковный гроссмейстер Юрий Королёв, гроссмейстер из Калуги Алексей Драгунов, 14-летний кандидат в мастера из Тулы Денис Осин и гроссмейстер из Екатеринбурга, экс-чемпион России Антон Созинов.

Юный туляк сыграл с 4 гроссмейстерами – выиграл партию с Владимиром Мильшиным из Удмуртии, проиграл будущему чемпиону, а две партии закончил ничьей. На этих соревнованиях Денис выполнил норматив мастера спорта. Тренируется воспитанник МБУ СШОР «Юность» под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана и тренера Юрия Хохлова.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
русские шашкивсероссийские соревнованиянорматив мастера спортамастер спорта по шашкам
Место
ТулаСамара

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодёжка «Арсенала» уступила ЦСКА со счётом 0:1
Молодёжка «Арсенала» уступила ЦСКА со счётом 0:1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.