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Молодёжка «Арсенала» уступила ЦСКА со счётом 0:1
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» уступила ЦСКА со счётом 0:1

Матч состоялся на домашнем стадионе дубля канониров.

В Туле завершилась встреча дублирующих составов «Арсенала» и ЦСКА. Матч 8-го тура молодежного первенства прошёл на косогорском стадионе. Первый тайм завершился нулевым счётом.

На 69-й минуте гол в ворота туляков забил Данила Янов. К сожалению, отыграться молодым тулякам не удалось. Напомним, основные составы команд встретятся в воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Арсенал». Начало – в 16.30.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 16:11 +1
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