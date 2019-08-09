Фото пресс-службы «Арсенала».
Михаил Александров покинул «Арсенал»
У 30-летнего полузащитника завершился контракт с оружейниками.
Как сообщает пресс-служба «Арсенала», Михаил Александров покинул клуб. Напомним, игрок пришел в тульскую команду в начале 2017 года и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых, в дебютном сезоне помог оружейникам удержаться в Премьер-лиге.
На счету болгарского легионера 36 игр (1 гол) в футболке тульского клуба.
В 2018 году футболист получил травму коленного сустав и так и не смог полноценно восстановиться.
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