В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют, почему в квартире в девятиэтажке вылетели стекла

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 9 августа к дому №16 по ул. Ф. Энгельса в Туле прибыли газовая служба, полиция, городская служба спасения и МЧС. Причина для вызова на этот раз была необычной.

Как сообщил в службу 112 житель дома, после громкого хлопка в одной из квартир на 4-м этаже выбило окна, предположительно, в зале.

На звонки в дверь никто не отвечает, поэтому пожарные приняли решение поднять пожарную лестницу и проверить, всё ли в порядке в квартире.

С улицы никаких ЧП не видно, возможно, окно разбил сильный ветер.