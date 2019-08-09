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В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют, почему в квартире в девятиэтажке вылетели стекла
Фото Сергея Старикова.

В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют, почему в квартире в девятиэтажке вылетели стекла

ЧП произошло на ул. Ф. Энгельса.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 9 августа к дому №16 по ул. Ф. Энгельса в Туле прибыли газовая служба, полиция, городская служба спасения и МЧС. Причина для вызова на этот раз была необычной.

Как сообщил в службу 112 житель дома, после громкого хлопка в одной из квартир на 4-м этаже выбило окна, предположительно, в зале.

На звонки в дверь никто не отвечает, поэтому пожарные приняли решение поднять пожарную лестницу и проверить, всё ли в порядке в квартире.

С улицы никаких ЧП не видно, возможно, окно разбил сильный ветер.

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В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют причину выбитых стекол, Фото: 1
В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют причину выбитых стекол, Фото: 2
В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют причину выбитых стекол, Фото: 3
В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют причину выбитых стекол, Фото: 4
В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют причину выбитых стекол, Фото: 5
В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют причину выбитых стекол, Фото: 6
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:24 +5
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