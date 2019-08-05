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Тульский легкоатлет стал победителем IX летней Спартакиады
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульский легкоатлет стал победителем IX летней Спартакиады

Поздравляем Владислава Шемулинкина!

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходит финал IX летней Спартакиады учащихся России. В соревнованиях принимают участие тульские легкоатлеты — спортсмены МБОУ СШОР «Лёгкая атлетика» Анастасия Волкова и Владислав Шемулинкин.

Владислав стал победителем соревнований в беге на 200 метров с результатом 21,38 с. Тренер нашего спортсмена — Андрей Владимирович Кузнецов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:25 +2
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