Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.
Тульский легкоатлет стал победителем IX летней Спартакиады
Поздравляем Владислава Шемулинкина!
В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходит финал IX летней Спартакиады учащихся России. В соревнованиях принимают участие тульские легкоатлеты — спортсмены МБОУ СШОР «Лёгкая атлетика» Анастасия Волкова и Владислав Шемулинкин.
Владислав стал победителем соревнований в беге на 200 метров с результатом 21,38 с. Тренер нашего спортсмена — Андрей Владимирович Кузнецов.
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