Тульский легкоатлет стал победителем IX летней Спартакиады

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходит финал IX летней Спартакиады учащихся России. В соревнованиях принимают участие тульские легкоатлеты — спортсмены МБОУ СШОР «Лёгкая атлетика» Анастасия Волкова и Владислав Шемулинкин.

Владислав стал победителем соревнований в беге на 200 метров с результатом 21,38 с. Тренер нашего спортсмена — Андрей Владимирович Кузнецов.