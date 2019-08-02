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На Зеленстрое в Туле столкнулись восемь машин: фоторепортаж
Фото Сергея Старикова

На Зеленстрое в Туле столкнулись восемь машин: фоторепортаж

По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль, который скрылся с места ДТП.

Как сообщает корреспондент Myslo, на проспекте Ленина в Туле, напротив дома № 112, произошло массовое ДТП. Там столкнулись Hyundai Getz, «Лада Гранта», Kia Rio, Opel Astra, Kia Cerato, Volvo S60, Volkswagen Touareg и грузовая «Газель».

По словам участников автоаварии, столкновение спровоцировал водитель зеленой «Лады», 12-й модели, который подрезал «Газель». После столкновения она задела Volkswagen Touareg, который «собрал» другие автомобили. «Двенадцатая» с места ДТП скрылась.

Фото читателя Myslo по имени Александр

Сразу после столкновения Kia откатился назад и столкнулся с «Ладой Грантой». На момент публикации одна из машин стоит поперек проезжей части, участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД.

На выезде из города в сторону Щекинского шоссе собралась гигантская пробка, которую водители вынуждены объезжать по тротуару. Участники ДТП отделались легкими ушибами, никто серьёзно не пострадал. Окончательную причину происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 1
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 2
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 3
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 4
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 5
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 6
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 7
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 8
Массовое ДТП на проспекте Ленина, Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:02 +8
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