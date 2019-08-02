На Зеленстрое в Туле столкнулись восемь машин: фоторепортаж

Фото Сергея Старикова

По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль, который скрылся с места ДТП.

Как сообщает корреспондент Myslo, на проспекте Ленина в Туле, напротив дома № 112, произошло массовое ДТП. Там столкнулись Hyundai Getz, «Лада Гранта», Kia Rio, Opel Astra, Kia Cerato, Volvo S60, Volkswagen Touareg и грузовая «Газель».

По словам участников автоаварии, столкновение спровоцировал водитель зеленой «Лады», 12-й модели, который подрезал «Газель». После столкновения она задела Volkswagen Touareg, который «собрал» другие автомобили. «Двенадцатая» с места ДТП скрылась.

Фото читателя Myslo по имени Александр

Сразу после столкновения Kia откатился назад и столкнулся с «Ладой Грантой». На момент публикации одна из машин стоит поперек проезжей части, участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД.

На выезде из города в сторону Щекинского шоссе собралась гигантская пробка, которую водители вынуждены объезжать по тротуару. Участники ДТП отделались легкими ушибами, никто серьёзно не пострадал. Окончательную причину происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.