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На трассе «Дон» в Веневском районе столкнулись три автомобиля
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На трассе «Дон» в Веневском районе столкнулись три автомобиля

По информации регионального ГУ МЧС России, пострадали несколько человек.

В 14.10 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 135-м километре трассы «Дон», где столкнулись три легковушки – Geely, Volkswagen и Audi. К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

Судя по расположению транспортных средств на проезжей части, водитель Audi въехал в заднюю часть Geely, а затем в участников ДТП врезалась третья машина. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, в результате ДТП пострадали четыре человека. Все они отпущены после оказания медицинской помощи. Детей среди пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы ОМВД России по Венёвскому району продолжают работу по установлению всех деталей случившегося.

UPD: новость дополнена 28 июля, в 19.30.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 17:10 +5
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Место
Тульская областьВеневский район

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