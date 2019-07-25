Чего ждут болельщики «Арсенала» от старта в Лиге Европы

Фото из архива Myslo.

Публикуем мнение поклонников тульской команды о предстоящем матче с «Нефтчи». Игра состоится сегодня в 20.00 на Центральном стадионе.

Сергей Ойдинский стал поклонником тульских оружейников 42 года назад:

- Меня отец первый раз привел на футбол 42 года назад, с тех пор я ждал, когда «Арсенал» попадет в еврокубки. Когда мы вышли в Лигу Европы, я написал на своей страничке в соцсетях «Сбылась мечта идиота!»:).

Вне зависимости от результата матча в Туле я буду на выездной игре в Баку и повезу с собой 11-летнего сына Дмитрия. Он тоже болельщик!

Чего жду от матча? Хочется в Израиль съездить, ни разу там не был (в случае прохода в третий квалификационный раунд ЛЕ «Арсенал» встретится с командой из Тель-Авива — «Бней Иегуда». — Прим. авт.).

У меня недавно был разговор с другом, который не так сильно увлекается футболом, как я, просто интересуется. Так вот от него прозвучала фраза: «Видел игру с „Крыльями“, „Арсенал“ — это команда уровня верха Премьер-лиги». Да, от туляков можно ждать чего угодно. Они хорошую игру показывали и в прошлом сезоне.

Какая у меня мечта, связанная с «Арсеналом»? Как-то я одному болельщику, своему другу, на день рождения пожелал встретиться в финале Лиги чемпионов на матче нашей команды с лондонским «Арсеналом». Да и вообще, хочется в каком-то финале сыграть. А еще болельщикам хочется новый стадион)).

Алексей Каража — болельщик с 1998 года.

- Помню, первая игра, на которую я попал на нашем стадионе, была с командой «Рода». Не знаю, что сейчас с ней, но это мне запомнилось. Болею за «Арсенал» не только на домашнем стадионе, но и посещаю выездные игры по мере наличия свободных финансов)).

Еврокубковый матч ждал с момента, когда выучил заряд «Через год, через два Тула в Кубке УЕФА, и нам откроют двери гастрономов, „Арсенал“ наш — в Лиге чемпионов!».

А жду от матча с «Нефтчи»… А чего ждет болельщик? Конечно, яркой игры и победы! Надеюсь, что поговорка «Первый блин комом» в этот раз не сработает.

Сергей, болеет за «Арсенал» с 1992 года:

- Еще недавно о самом факте присутствия еврокубков в Туле не мог даже мечтать. Да, здесь играла и национальная сборная, проводила официальные матчи молодёжка, игры Премьер-лиги стали уже привычным явлением, но еврокубки всё равно казались чем-то нереальным. Легендарная и упоминаемая всеми речёвка «Через год, через два Тула в Кубке УЕФА», которую кричали фанаты «Арсенала» несколько десятилетий назад, вряд ли воспринималась всерьёз. Верхом мечтаний в ту пору был выход в первую лигу. А если вспомнить, что 10 лет назад Тулы вообще не было на футбольной карте страны, команда играла в любительской лиге среди представителей посёлков и мелких городков, то вообразить выход в еврокубки не мог, пожалуй, даже самый сумасшедший оптимист.

Но оказалось так, что 25 июля «Арсенал» сыграет свой первый еврокубковый матч.

Наверное, полностью почувствовать еврокубки можно будет только на стадионе.

Когда предматчевая церемония будет отличаться от привычной внутрироссийской, когда объявления по стадиону будут произноситься на двух языках, когда на форме команд будет присутствовать символика неизведанного пока для Тулы турнира…

Раньше казалось, что просто выхода в еврокубки окажется достаточно и результат уже не будет иметь принципиального значения. Но аппетит и в самом деле приходит во время еды. Пожалуй, многие сейчас хотят, чтобы команда добралась до группового турнира, чтобы своими глазами увидеть в Туле соперника из ведущих футбольных стран Европы. Стартом чемпионата «Арсенал» придал уверенности всем болельщикам и добавил страстного желания, чтобы еврокубки не уходили от нас как можно дольше.

Матч «Арсенал» — «Нефтчи» состоится сегодня в 20.00 на Центральном стадионе. Текстовую трансляцию читайте на Myslo.

А чего ждете вы от старта «Арсенала» в еврокубках? Свои ответы пишите в комментариях!