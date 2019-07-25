В Туле юные шахматисты выявляют сильнейшего в супертурнире

22 июля в Тульской шахматной гостиной стартовал турнир с главным призом — путевкой на шахматный турнир в Анапу. В соревнованиях принимает участие 21 спортсмен не старше 13 лет (13 мальчиков и 8 девочек).

Всего будет сыграно 9 партий, по результатам которых определятся сильнейшие в номинациях до 11 лет, до 9 лет, и отдельные призы предусмотрены среди девочек.

Организаторы отмечают, что подобный формат турнира проходит в Туле впервые, а главный приз привлек внимание действительно лучших молодых шахматистов Тулы и области.

Итоги соревнований будут подведены 30 июля.