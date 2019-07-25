В Киреевском районе продавец не сразу поняла, что подросткам нельзя продавать спиртное

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Киреевский районный суд вынес приговор продавцу местного магазина. Женщина признана виновной в том, что продала несовершеннолетнему спиртное (ст. 151.1 УК РФ — розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). При этом в январе этого года женщину уже признавали виновной в аналогичном правонарушении.

«Будучи лицом, подвергнутым административному наказанию, Б. повторно совершила продажу несовершеннолетнему алкоголя. Приговором суда Б. назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.