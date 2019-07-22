В случае победы над «Нефтчи» в следующем раунде Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Бней Иегуда»

Фото из архива Myslo.

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Победитель пары «Арсенал» — «Нефтчи» сыграет с командой из Тель-Авива — «Бней Иегуда».

Напомним, что встреча тульского «Арсенала» с бакинцами состоится 25 июля в Туле и 1 августа — в Азербайджане.

Первый матч 3-го отборочного раунда в паре «Арсенал»/«Нефтчи» — «Бней Иегуда» состоится 8 августа в Туле или Баку, ответный — 15 августа в Израиле.