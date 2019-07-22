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В случае победы над «Нефтчи» в следующем раунде Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Бней Иегуда»
Фото из архива Myslo.

В случае победы над «Нефтчи» в следующем раунде Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Бней Иегуда»

«Бней Иегуда» – команда из Тель-Авива.

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Победитель пары «Арсенал» — «Нефтчи» сыграет с командой из Тель-Авива — «Бней Иегуда».

Напомним, что встреча тульского «Арсенала» с бакинцами состоится 25 июля в Туле и 1 августа — в Азербайджане.

Первый матч 3-го отборочного раунда в паре «Арсенал»/«Нефтчи» — «Бней Иегуда» состоится 8 августа в Туле или Баку, ответный — 15 августа в Израиле.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 +2
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