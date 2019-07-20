Тулячка Дарья Абрамова стала победительницей Кубка Президента Казахстана по боксу
Наша спортсменка снова оказалась вне конкуренции в категории до 57 килограммов.
Представительница Федерации бокса Тульской области Дарья Абрамова стала победительницей прошедшего в Нур-Султане Vll международного турнира на Кубок Президента Казахстана.
Наша спортсменка была вне конкуренции в весовой категории до 57 килограммов.
В ходе соревнований Дарья Абрамова провела три боя против соперниц из Казахстана: в четвертьфинале победила участницу Азиатских игр Санию Султанкызы, в полуфинале - чемпионку Казахстана Аиду Абикееву, а в финале единогласным решением судей была сильнее бронзового призёра чемпионата мира Айжан Ходжабековой.
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