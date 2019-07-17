новости
новости
Регистрация
Мошенники уговорили двух тулячек отдать им крупные суммы денег

Мошенники уговорили двух тулячек отдать им крупные суммы денег

Одна тулячка в итоге потеряла 30 тысяч рублей, вторая – 440 тысяч.

Накануне в Туле потерпевшими от мошенников стали сразу две местные жительницы. Аферисты действовали по похожей схеме: звонили от имени сотрудников банка и просили называть реквизиты карты.

При этом звонивший не говорил название банка, но женщины и не пытались уточнить эту информацию или выяснить дополнительные сведения, сразу поверив в услышанное.

- Мошенник предлагал совершить профилактические действия по предотвращению несанкционированного списания денежных средств. Для этого требовалось перевести все деньги с карт на якобы новый, специально открытый счет. Каждая из женщин поверила в сказанное и осуществила процедуру, о которой просил неизвестный ей звонящий, - рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сразу после перевода денег разговор прервался и затем выйти на связь по номеру, с которого поступил звонок, уже не представлялось возможным.

Женщины поняли, что стадии жертвами мошенничества, и обратились в полицию. Одна тулячка потеряла 30 тысяч рублей, вторая – 440 тысяч. 

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

 

Полиция разработала видеопамятку для граждан: как понять, что вам звонит мошенник. 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мошенникителефонные мошенникиполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на чемпионат России по суперкроссу
Туляков приглашают на чемпионат России по суперкроссу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.