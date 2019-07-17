Мошенники уговорили двух тулячек отдать им крупные суммы денег

Одна тулячка в итоге потеряла 30 тысяч рублей, вторая – 440 тысяч.

Накануне в Туле потерпевшими от мошенников стали сразу две местные жительницы. Аферисты действовали по похожей схеме: звонили от имени сотрудников банка и просили называть реквизиты карты.

При этом звонивший не говорил название банка, но женщины и не пытались уточнить эту информацию или выяснить дополнительные сведения, сразу поверив в услышанное.

- Мошенник предлагал совершить профилактические действия по предотвращению несанкционированного списания денежных средств. Для этого требовалось перевести все деньги с карт на якобы новый, специально открытый счет. Каждая из женщин поверила в сказанное и осуществила процедуру, о которой просил неизвестный ей звонящий, - рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сразу после перевода денег разговор прервался и затем выйти на связь по номеру, с которого поступил звонок, уже не представлялось возможным.

Женщины поняли, что стадии жертвами мошенничества, и обратились в полицию. Одна тулячка потеряла 30 тысяч рублей, вторая – 440 тысяч.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Полиция разработала видеопамятку для граждан: как понять, что вам звонит мошенник.