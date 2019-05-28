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На велотреке стартовали международные соревнования «Гран-при Тулы»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

На велотреке стартовали международные соревнования «Гран-при Тулы»: фоторепортаж

Турнир продлится до 29 мая. Вход свободный.

27 мая в областной столице стартовали международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». На турнир съехались около 170 велогонщиков из Японии, Германии, Греции, Ирландии, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Армении, Азербайджана, а также различных уголков России.

Наш регион представляют сильнейшие спортсмены сборной Тульской области, в том числе гонщики команды Marathon-Tula.

Соревнования проходят по следующим дисциплинам: кейрин, спринт, скретч, омниум и мэдисон.

Отметим, что турнир проходит на тульском велотреке (пр. Ленина, 85/1). Приходите поддержать спортсменов!

результаты первого дня соревнований

Скрэтч

1. Тамара Дронова

2. Рината Султанова (Казахстан)

3. Александра Гончарова

 

1. Христос Воликакис (Греция)

2. Савва Новиков

3. Артем Захаров (Казахстан)


Кейрин

1. Ли Софи Фридрих (Германия)

2. Екатерина Гниденко

3. Рию Охта (Япония)

 

1. Юта Вакимото

2. Сергей Пономарев (Казахстан)

3. Максимиллиан Дорнбах (Германия)


Гонщики Marathon-Tula Александр Дубченко и Алексей Носов в кейрине добрались до полуфинала. Мария Аверина стала пятой в скретче, Артем Ершов — седьмым.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:24 +2
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