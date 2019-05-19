В Туле пройдет фестиваль семейного волейбола, посвященный Всемирному дню без табака. Соревнования пройдут 25 мая в Центральном парке (на площадке спортивного комплекса «Динамо»).

Игры пройдут по официальным «Правилам пляжного волейбола ВФВ 2018 — 2020» на площадке размером 8х8.

К участию приглашаются все желающие. Команда должна состоять из двух родственников. Замены по ходу игры не допускаются.

Сбор участников — в 9.30, начало игр — в 10.00. Полные правила и регламент соревнований, а также требования по мастерству и возрасту можно прочитать здесь.