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Тулячка завоевала серебро на чемпионате России по тайскому боксу

Тулячка завоевала серебро на чемпионате России по тайскому боксу

Поздравляем Наталью Бабинцеву!

С 25 по 31 марта в Перми прошли чемпионат и первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 45 регионов страны.

Тульскую область представила воспитанница областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» Наталья Бабинцева. Она стала серебряным призером чемпионата в весовой категории до 57 кг. В финальном бою наша спортсменка уступила сопернице из Москвы Марии Климовой.

Спортсменка тренируется под руководством Абдула Малаалиева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:35 +5
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