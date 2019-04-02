Тулячка завоевала серебро на чемпионате России по тайскому боксу

С 25 по 31 марта в Перми прошли чемпионат и первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 45 регионов страны.

Тульскую область представила воспитанница областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» Наталья Бабинцева. Она стала серебряным призером чемпионата в весовой категории до 57 кг. В финальном бою наша спортсменка уступила сопернице из Москвы Марии Климовой.

Спортсменка тренируется под руководством Абдула Малаалиева.