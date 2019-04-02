Стало известно, за что закрыли тульский караоке-бар «Гэтсби»

Фото Сергея Старикова

Заведение не откроется до устранения всех нарушений.

В конце февраля в прокуратуру Центрального района обратился туляк. Он сообщил о нарушении законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в караоке-баре «Гэтсби» (ООО «Иберия-Инвест»). Последний находится на ул. Тургеневской в Туле.

Прокуратура провела проверку по жалобе мужчины и действительно нашла указанные выше нарушения и пришла к выводу, что они угрожают жизни и здоровью посетителей. Кроме того, их характер свидетельствует о необходимости значительного времени на устранение.

Решением Советского районного суда от 29 марта исковые требования прокурора Центрального района города удовлетворены. Суд обязал прекратить деятельность заведения до устранения нарушений и выполнить следующие работы:

Оборудовать помещение гардероба, нишу для хранения кальянов за барной стойкой автоматической установкой пожарной сигнализации с использованием дымовых пожарных извещателей.

Освободить пути эвакуации у двери эвакуационного выхода из помещений кухни.

Выделить помещение кухни противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

Обеспечить наличие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания.

Оборудовать противопожарную дверь, расположенную под лестничной клеткой, ведущей на второй этаж, устройством для самозакрывания.

Обеспечить допуск к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности работников организации (представить подтверждающие документы).

Обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (представить подтверждающие документы).

Обеспечить необходимый класс пожарной опасности строительных материалов, применяемый для отделки полов (ковролин) в зале на втором этаже и декоративной отделки (шторы) стен и потолка в зале на втором этаже (представить подтверждающие документы).