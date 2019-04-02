Фото Сергея Старикова
Стало известно, за что закрыли тульский караоке-бар «Гэтсби»
Заведение не откроется до устранения всех нарушений.
В конце февраля в прокуратуру Центрального района обратился туляк. Он сообщил о нарушении законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в караоке-баре «Гэтсби» (ООО «Иберия-Инвест»). Последний находится на ул. Тургеневской в Туле.
Прокуратура провела проверку по жалобе мужчины и действительно нашла указанные выше нарушения и пришла к выводу, что они угрожают жизни и здоровью посетителей. Кроме того, их характер свидетельствует о необходимости значительного времени на устранение.
Решением Советского районного суда от 29 марта исковые требования прокурора Центрального района города удовлетворены. Суд обязал прекратить деятельность заведения до устранения нарушений и выполнить следующие работы:
- Оборудовать помещение гардероба, нишу для хранения кальянов за барной стойкой автоматической установкой пожарной сигнализации с использованием дымовых пожарных извещателей.
- Освободить пути эвакуации у двери эвакуационного выхода из помещений кухни.
- Выделить помещение кухни противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
- Обеспечить наличие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания.
- Оборудовать противопожарную дверь, расположенную под лестничной клеткой, ведущей на второй этаж, устройством для самозакрывания.
- Обеспечить допуск к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности работников организации (представить подтверждающие документы).
- Обеспечить хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (представить подтверждающие документы).
- Обеспечить необходимый класс пожарной опасности строительных материалов, применяемый для отделки полов (ковролин) в зале на втором этаже и декоративной отделки (шторы) стен и потолка в зале на втором этаже (представить подтверждающие документы).
Решение подлежит немедленному исполнению. В законную силу оно не вступило и может быть обжаловано в установленные сроки.
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